Handicap et industrie : Ensemble pour l’avenir Agence LE HAVRE VILLE HAUTE Le Havre

Handicap et industrie : Ensemble pour l’avenir Jeudi 20 novembre, 09h00 Agence LE HAVRE VILLE HAUTE Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T16:00:00+01:00

Journée Portes Ouvertes de l’Espace Champion Plongez dans l’univers captivant de l’industrie . Venez découvrir des métiers d’excellence et laissez-vous séduire par ce secteur d’avenir . Rejoignez-nous pour des journées d’orientation et de découvertes ludiques et immersives . Aventure Industrielle Unique Plongez dans une aventure industrielle unique avec notre programmation variée : Ateliers ludiques et immersifs : Découvrez la réalité virtuelle et augmentée , l’impression 3D , la programmation d

Agence LE HAVRE VILLE HAUTE 76600 Le Havre Le Havre 76600 Brindeau Seine-Maritime Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/516620 »}]

Journée Portes Ouvertes de l’Espace Champion Plongez dans l’univers captivant de l’industrie . Venez découvrir des métiers d’excellence et laissez-vous séduire par ce secteur d’avenir . La semaine du handicap Espaces formation