Handi’cap Jeu Parvis du Mas Dossetto Salon-de-Provence mercredi 15 octobre 2025.

Mercredi 15 octobre 2025 de 14h à 17h. Parvis du Mas Dossetto 50 rue d’Oslo Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

2025-10-15 14:00:00

2025-10-15 17:00:00

2025-10-15

La Ludothèque Pile & Face, l’Office municipal des Sports et l’Agapei vous invitent à partager de multiples activités sportives, ludiques et créatives pour gouter à la magie de la rencontre entre les publics et sensibiliser au handicap.

Informations au 04 42 56 59 57 .

Parvis du Mas Dossetto 50 rue d’Oslo Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 59 57 pile-et-face@laposte.net

English :

The Ludothèque Pile & Face, the Office municipal des Sports and the Agapei invite you to take part in a wide range of sporting, playful and creative activities to enjoy the magic of encounters between different publics and raise awareness of disability.

German :

Die Ludothek Pile & Face, das städtische Sportamt und Agapei laden Sie zu zahlreichen sportlichen, spielerischen und kreativen Aktivitäten ein, um die Magie der Begegnung zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu erleben und für das Thema Behinderung zu sensibilisieren.

Italiano :

La ludoteca Pile & Face, l’Office municipal des Sports e l’Agapei vi invitano a partecipare a un’ampia gamma di attività sportive, ludiche e creative per vivere la magia dell’incontro con persone di ogni estrazione sociale e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla disabilità.

Espanol :

La ludoteca Pile & Face, la Office municipal des Sports y la Agapei le invitan a participar en un amplio abanico de actividades deportivas, lúdicas y creativas para disfrutar de la magia del encuentro con personas de toda condición y sensibilizar sobre la discapacidad.

