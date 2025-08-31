Handicap : vie affective, toujours tabou ? Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain

Handicap : vie affective, toujours tabou ? Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain jeudi 22 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-22 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Profiter d’une vie relationnelle, affective et sexuelle est souvent un parcours semé d’embûches pour les personnes en situation de handicap. Si les situations diffèrent en fonction de la nature du handicap, la question de la sexualité demeure particulièrement un impensé pour la société. D’un côté, les parents s’illusionnent en pensant que leur enfant n’a pas de sexe tandis que les professionnels se trouvent démunis faute de formation sur cette problématique. Quelle image la société a-t-elle de la vie relationnelle, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap ? Comment en parler et faire tomber les préjugés ? Quid de la santé gynécologique ?Alors que les espaces propices aux rencontres sont peu nombreux, l’absence de prise en compte des émotions et des souhaits de vie affective peut déboucher sur des souffrances individuelles et collectives. Si certains pays ont choisi d’autoriser l’exercice de la profession d’assistant sexuel, la France continue d’assimiler cette activité à de la prostitution. Quel accompagnement peut-il être proposé ? Comment la question du consentement peut-elle être abordée? Que recouvre le métier d’assistant sexuel ?Retransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 0228252028