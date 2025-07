Handidanse Espace Danse les Cygnes Valence

Handidanse Espace Danse les Cygnes Valence samedi 20 septembre 2025.

Handidanse

Espace Danse les Cygnes 16 rue Marguerite Valence Drôme

Atelier de danse ouvert aux enfants, ado, adultes en situation de handicap. Pour bouger, s’exprimer,s”amuser tout simplement, dans une ambiance douce, joyeuse et bienveillante!

Espace Danse les Cygnes 16 rue Marguerite Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 49 77 64 lescygnes@wanadoo.fr

English :

Dance workshop open to children, teenagers and adults with disabilities. Move, express yourself, simply have fun, in a gentle, joyful and caring atmosphere!

German :

Ein Tanzworkshop für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen. Hier können Sie sich bewegen, ausdrücken und einfach Spaß haben, in einer sanften, fröhlichen und wohlwollenden Atmosphäre!

Italiano :

Laboratorio di danza aperto a bambini, adolescenti e adulti con disabilità. Muoversi, esprimersi, semplicemente divertirsi, in un’atmosfera dolce, felice e attenta!

Espanol :

Taller de danza abierto a niños, adolescentes y adultos con discapacidad. Muévete, exprésate, simplemente diviértete, ¡en un ambiente suave, alegre y afectuoso!

