HANDIFEST 121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

2025-06-07

L’événement est organisé par l’association montpelliéraine Dear Valid People, dont l’objectif est de déconstruire les stéréotypes liés au handicap et sensibiliser aux enjeux du validisme, notamment au travers de ses conférences mensuelles.

Il y a autant de personnes handicapées que d’expériences du handicap. Pourtant, nos représentations restent polarisées d’un côté les super-héros dont on applaudit le courage, de l’autre les êtres vulnérables sur lesquels nos regards se détournent. Entre misérabilisme et inspiration porn, invisibilisation et héroïsation, les personnes handicapées ont finalement peu d’espace pour exprimer leurs multiples réalités, loin des stéréotypes stigmatisants.

Il est temps de leur rendre cet espace et de leur tendre le micro. C’est tout l’enjeu de la première édition du HandiFest. Ce nom, contraction de handicapé·e et festival , marque notre volonté de nous réapproprier un mot parfois perçu comme négatif, à l’image de la communauté LGBTQIA+ avec le terme “queer”.

L’événement est organisé par l’association montpelliéraine Dear Valid People, dont l’objectif est de déconstruire les stéréotypes liés au handicap et sensibiliser aux enjeux du validisme, notamment au travers de ses conférences mensuelles.

Le HandiFest, c’est une journée pour mettre en lumière toutes les facettes du handicap, à travers deux temps :

·un temps pédagogique en matinée et après-midi autour d’ateliers, d’activités et une table-ronde sur la convergence des luttes et les regards croisés sur les discriminations

·un temps festif en soirée autour de spectacles de stand-up (avec des artistes engagé·es et concerné·es Lou Trotignon, Tahnee, entre autres) et un concert de la pietà avec du chansigné en langue des signes française

Le HandiFest est un festival pluriel et culturel, qui fait une place centrale à la joie la joie de se retrouver, de faire communauté́ et d’ouvrir les horizons. Parce-que le handicap ne doit plus être un sujet tabou réservé à quelques expert·es il nous concerne toustes, à un moment ou un autre de nos vies. Le HandiFest est une invitation à écouter, à apprendre, à célébrer ensemble.

— Atelier initiation danse inclusive intervention de Maylis ARRABIT, artiste, danseuse et chorégraphe handicapée, fondatrice de la Compagnie (In)Between

— Atelier sexo, vie intime et affective intervention de Nadia MORAND, sexologue, féministe et militante anti-validiste

— Atelier validisme Florie & Marie, pair-aidantx en psychiatrie et créateuricesx du podcast « ça s’dit pas » sur la santé mentale, la psychiatrie et la neuroatypie

— Table-ronde sur la convergence des luttes animation de Chiara KAHN, journaliste handi-féministe et host du podcast Conpassion. Invité·e·s autour de la table Lou TROTIGNON, Tahnee, Soukaina MEFLAH, Pauline CHEVAILLIER BOUZEREAU

— Stand-up

– Mc et host Damien FARGEOUT, humoriste et créateur de Dear Valid People

– 2 humoristes montpéllierain·e·s Jordan LAFONT et Anais KLEIN

– 3 humoristes + connu·e·s Lou TROTIGNON, Tahnee, Soukaina

Concert La Pietà, musicienne sétoise engagée, qui compose musique et parole, entre violence et douceur, punk-rock et slam, hurlement et murmures. Accompagnée de son chansigneur Carlos CARRERAS qui traduit en LSF ses chansons

En parallèle

Expo Eléonore DESPAX, illustratrice, dessinatrice handie montpélliéraine qui propose de plonger dans ses carnets de voyage

Flash day 5 tatoueur·euse·s féministes, engagées proposant des tattoos issus de leur univers bien distinctif Lucie YKS, Vilaine Renarde, Chloé Guillermin, Sido et Listen Tattoo .

121 Rue Fontcouverte

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 84 58 10 contact@tropisme.coop

English :

The event is organized by the Montpellier-based association Dear Valid People, whose aim is to decipher disability-related stereotypes and raise awareness of the issues surrounding validism, notably through its monthly conferences.

German :

Die Veranstaltung wird von der Organisation Dear Valid People aus Montpellier organisiert, deren Ziel es ist, die mit einer Behinderung verbundenen Stereotypen aufzubauen und das Bewusstsein für die Herausforderungen des Validismus zu schärfen, insbesondere durch ihre monatlichen Konferenzen.

Italiano :

L’evento è organizzato da Dear Valid People, un’associazione con sede a Montpellier, il cui obiettivo è quello di abbattere gli stereotipi associati alla disabilità e di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi del validismo, in particolare attraverso le sue conferenze mensili.

Espanol :

El acto está organizado por Dear Valid People, una asociación con sede en Montpellier cuyo objetivo es acabar con los estereotipos asociados a la discapacidad y sensibilizar sobre las cuestiones relacionadas con el validismo, en particular a través de sus conferencias mensuales.

