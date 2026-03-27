Handi’Move day Complexe sportif le podium Istres

Handi’Move day

Mercredi 1er avril 2026 de 9h30 à 17h. Complexe sportif le podium Chemin De capeau Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 09:30:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01

La journée dédiée au sport et handicap est de retour! Venez découvrir et essayer l’athlétisme, l’aviron sur rameurs, la boccia, le cécifoot, l’escalade adaptée, l’équitation adaptée, la gym assise, le judo adapté, le tir, le VTT tandem, le walking foot…

Cette journée a pour but d’informer et de sensibiliser le grand public à la pratique du sport en situation de handicap, ainsi que de promouvoir et faire découvrir les pratiques sportives inclusives locales aux Personnes en Situation de Handicap.



Tous publics sont invités petits et grands, valides et non valides.

Un programme complet est proposé avec des stands d’informations et d’orientation, des stands spécialisés sur le handicap, des stands institutionnels ou partenaires, un stand de l’OMS d’Istres et de la Maison Sport Santé d’Istres, et plus de 15 stands des clubs sportifs d’Istres ouverts aux Personnes en Situation de Handicap.



N’hésitez pas à mobiliser votre entourage et à venir partager ces univers sportifs inclusifs ! .

Complexe sportif le podium Chemin De capeau Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 50 10 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The day dedicated to sport and disability is back! Come and try out athletics, rowing, boccia, cecifoot, adapted climbing, adapted horse riding, seated gymnastics, adapted judo, shooting, tandem mountain biking, walking soccer…

L’événement Handi’Move day Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres