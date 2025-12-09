Handle with Care – Ontroerend Goed Carré Saint-Médard-en-Jalles

Out of the box

Un carton, sorte de colis de taille moyenne est déposé sur scène. Assez léger, il renferme néanmoins tout ce spectacle : ses décors, ses accessoires, ses costumes, ses répliques, son début et sa fin… Si Handle with Care tient dans une boite, c’est parce qu’il n’y a pas de comédien·nes sur scène, pourtant c’est un spectacle de grande envergure dont vous êtes les héros·ïnes. Quelle direction prendra cette performance ? Personne ne le sait (encore) car le public lui-même est maitre de son élaboration. Il faudra pour cela ouvrir l’emballage, qui, comme des poupées gigognes, en contient un plus petit, et couche par couche, construire ensemble ce spectacle unique : une aventure collective qui nous relie et nous invite à créer ici, maintenant.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

