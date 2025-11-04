HANDLE WITH CARE THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse

HANDLE WITH CARE

THÉÂTRE DES MAZADES
10 Avenue des Mazades
Toulouse
Haute-Garonne

Tarif : 9 EUR

9

Tarif réduit

Date et horaire :

31 janvier 2026, 20:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Handle with care Manipuler avec soin , est une incitation à la nécessaire délicatesse qui nous oblige lors d’une rencontre, mais aussi une protestation contre toutes les formes d’emprise et de manipulations trompeuses.

Puisant son inspiration dans le Krump, cette pièce chorégraphique interroge les corps oscillants entre mutisme et excès. Cette danse urbaine déploie son spectre de jeu allant de l’affirmation de soi à l’auto-dérision, de la puissance à la fragilité. 9 .

THÉÂTRE DES MAZADES
10 Avenue des Mazades
Toulouse 31200
Haute-Garonne
Occitanie
+33 5 31 22 98 00

English :

Handle with care is a call for the necessary delicacy that obliges us during an encounter, but also a protest against all forms of control and deceptive manipulation.

German :

Handle with care: Sorgfältig manipulieren , ist eine Aufforderung zum notwendigen Feingefühl, das uns bei einer Begegnung verpflichtet, aber auch ein Protest gegen alle Formen von Einflussnahme und irreführenden Manipulationen.

Italiano :

Maneggiare con cura è un appello alla necessaria delicatezza che ci spetta durante un incontro, ma anche una protesta contro ogni forma di controllo e di manipolazione ingannevole.

Espanol :

Manipular con cuidado es una llamada a la necesaria delicadeza que nos corresponde durante un encuentro, pero también una protesta contra toda forma de control y manipulación engañosa.

