HANDPAN & BIEN ETRE Manoir en Agenais Puch-d’Agenais
Manoir en Agenais Puch-d'Agenais Lot-et-Garonne
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-28
2025-09-27
Tu es « débutant avancé » au handpan et tu cherches à progresser avec d’autres joueurs ?
Viens partager un week-end convivial dans un cadre propice à l’évasion et à la déconnexion au domaine Ecrin des sens à PUCH D’AGENAIS.
Arrivée dès 9h le samedi avec petit déjeuner d’accueil idem 9h petit déjeuner du dimanche.
Pauses repas à 12h30 et 19h30 le samedi soir
Clôture prévue le dimanche vers 16h .
Manoir en Agenais MANOIR EN AGENAIS ECRIN DES SENS Puch-d'Agenais 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 95 08 95 deborah.denjean@outlook.fr
