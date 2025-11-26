HANG MASSIVE – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

HANG MASSIVE – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne mercredi 10 décembre 2025.

HANG MASSIVE Début : 2025-12-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Rejoignez-nous pour un voyage musical cérémonial et inspirant !Nous sommes ravis d’annoncer notre retour sur scène cet automne 2025, avec notre nouveau spectacle vivant immersif et empreint de cérémonie – une fusion de paysages sonores ambiants, de rythmes fluides et des sons magiques du handpan.Nous vous invitons à un voyage à travers le langage universel de la musique. Portés par une vague de créativité fraîche, nous sommes impatients de partager les morceaux de notre nouvel album Wisdom in the Roots, mêlés à nos classiques intemporels les plus connus, pour créer une expérience mystique profonde et captivante. Chaque concert sera une célébration de la communauté, de l’amour et de l’énergie positive.REJOIGNEZ LA VIBENous créons l’instant ensemble – votre présence rend chaque spectacle magique et puissant ! Achetez vos billets dès maintenant pour faire partie de l’expérience Hang Massive.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69