Les hangars anglais des môles sont-ils un patrimoine architectural ? Assurément, oui.

L’artiste Pacôme Soissons investit les panneaux d’affichage des Ateliers Fructôse avec deux reproductions monumentales d’archives photographiques, mettant en lumière les hangars, et plus particulièrement le bâtiment des Mouettes, qui abrite nos ateliers.

Cette exposition, inaugurée à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, habillera le bâtiment pour plusieurs semaines, offrant un regard unique sur son histoire.

Plus d’informations au 03 28 64 53 89 ou sur www.fructose.fr

Bâtiment des Mouettes Route du quai Freycinet 4 – Môle 1 – 59140 Dunkerque

