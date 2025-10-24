HANGAR TRIBE #4 Diffart Parthenay

HANGAR TRIBE #4

HANGAR TRIBE #4 Diffart Parthenay vendredi 24 octobre 2025.

HANGAR TRIBE #4

Diffart 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-25

Date(s) :
2025-10-24

Hangars-Tribe IV // La City-Zone.

Deux nuits, un lieu brut, underground ou rien.

Tekno & concert jusqu’à l’aube.

Diff’art à Parthenay toujours !

Voici ce qui l’on retrouvera sur cette édition 2025:
-Rataxes
-Aoneï
-Acidapple
-Optimal Request
-Otto_Mattek
-Godesha//Pandit03
-Merl1
-Merci Bonsoir
-Fsf full crew
-Collectif cirque sauvage
-Collectif lezartist
-Collectif ferraille et confiserie
On vous attend comme d’hab la tribu!

Informations tarifaires à venir.   .

Diffart 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46  contact@sallediffart.com

English : HANGAR TRIBE #4

German : HANGAR TRIBE #4

Italiano :

Espanol : HANGAR TRIBE #4

L’événement HANGAR TRIBE #4 Parthenay a été mis à jour le 2025-09-18 par CC Parthenay Gâtine