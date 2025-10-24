HANGAR TRIBE #4 Diffart Parthenay
Diffart 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres
Hangars-Tribe IV // La City-Zone.
Deux nuits, un lieu brut, underground ou rien.
Tekno & concert jusqu’à l’aube.
Diff’art à Parthenay toujours !
Voici ce qui l’on retrouvera sur cette édition 2025:
-Rataxes
-Aoneï
-Acidapple
-Optimal Request
-Otto_Mattek
-Godesha//Pandit03
-Merl1
-Merci Bonsoir
-Fsf full crew
-Collectif cirque sauvage
-Collectif lezartist
-Collectif ferraille et confiserie
On vous attend comme d’hab la tribu!
Informations tarifaires à venir. .
Diffart 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com
