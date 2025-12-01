Hannah Miette en concert Le Hasard Ludique Paris

Il s’appelle comme ça parce qu’il a beaucoup aimé Hannah, et qu’il aime

beaucoup les chiens. Et parce que comme ça, il est nommé autrement, par le

biais des autres, et que peut-être il aime ça. Comme il aime que ses chansons

soient éclairées par les voix et les instruments d’autres – Blumi, Rozi Plain,

Kate Stables, Romain Vasset, Margaux Delatour, François Atlas, qui participent

à cet album.

Les morceaux sentent le bois, celui autour de la maison où il vit, celui

dans sa maison, inondée de fûts de caisse claire, celui des voix et des

clarinettes. Et ils dégagent de l’espace, dans les tempos, entre les phrases et

les lignes mélodiques, des respirations avant de reprendre. Le bois, et l’air

au-dessus de la rivière.

Les morceaux sont en anglais, en français, chantés ou

instrumentaux, interprétés par des musiciens aux timbres et personnalités très

différentes. Mais au fond, on entend le soin apporté au choix de tous les sons,

toutes les textures ; la centralité discrète de la batterie ; les morceaux

répétitifs, regroupés, composés dans la solitude d’une chambre, qui se brisent

à certains endroits, plein d’émotions ; au fond on entend bien, à la manœuvre,

le cœur caché et brillant de Lucien Chatin.

Hannah Miette, c’est le moniker d’un batteur lyonnais qui a joué avec une constellation de musiciens de folk plus ou moins hybride – Raoul Vignal, Fránçois and the Atlas Mountains, This is the Kit, Blumi, Rozi Plain, Claire Days…

Le mercredi 10 décembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant

TARIFS



prévente : 16€*



sur place : 19€

*+frais de location

Public adultes.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

