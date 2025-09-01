Hans et Greutel // Saison culturelle Salles municipales Capbreton
Hans et Greutel // Saison culturelle Salles municipales Capbreton vendredi 16 janvier 2026.
Hans et Greutel // Saison culturelle
Salles municipales 30 Allées Marines Capbreton Landes
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
20H SALLES MUNICIPALES
BOB THÉÂTRE
HANS ET GREUTEL
#théâtre d’objets
Dans un décor délicieusement minimaliste, table de camping et cabane en carton, et avec le concours d’un bruiteur-éclairagiste aussi renfrogné qu’efficace, le comédien nous entraîne dans une heure de délire où les garçons pleurnichent et les filles prennent les initiatives.
DURÉE 45 MIN DÈS 5 ANS TARIF 5 € .
Salles municipales 30 Allées Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Hans et Greutel // Saison culturelle
German : Hans et Greutel // Saison culturelle
Italiano :
Espanol : Hans et Greutel // Saison culturelle
L’événement Hans et Greutel // Saison culturelle Capbreton a été mis à jour le 2025-09-01 par OTI LAS