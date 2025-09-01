Hans et Greutel // Saison culturelle Salles municipales Capbreton

Salles municipales 30 Allées Marines Capbreton

2026-01-16

2026-01-16

20H SALLES MUNICIPALES

BOB THÉÂTRE

HANS ET GREUTEL

#théâtre d’objets

Dans un décor délicieusement minimaliste, table de camping et cabane en carton, et avec le concours d’un bruiteur-éclairagiste aussi renfrogné qu’efficace, le comédien nous entraîne dans une heure de délire où les garçons pleurnichent et les filles prennent les initiatives.

DURÉE 45 MIN DÈS 5 ANS TARIF 5 € .

Salles municipales 30 Allées Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

