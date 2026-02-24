Hans Zimmer LDLC Arena Décines-Charpieu

Hans Zimmer

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Début : 2026-03-24 18:30:00

fin : 2026-03-24 23:30:00

2026-03-24

Hans Zimmer Live sera à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 24 mars 2026 dans le cadre de sa nouvelle tournée The Next Level . Une nouvelle vision, un nouveau voyage, qui vous plongera dans un spectacle magique propre à l’univers du compositeur.

Hans Zimmer Live will be at the LDLC Arena in Lyon-Décines on 24 March 2026 as part of his new tour, ‘The Next Level’. A new vision, a new journey, which will immerse you in a magical show unique to the composer’s universe.

