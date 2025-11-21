HANS ZIMMER LIVE – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

HANS ZIMMER LIVE – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre vendredi 21 novembre 2025.

HANS ZIMMER LIVE Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Après le succès de sa tournée française en 2023, dont trois Accor Arena complets, Hans Zimmer, multiple lauréat d’Oscar et de Grammy Awards, revient vendredi 21 novembre 2025 à Paris avec sa nouvelle tournée The Next Level. Présenté comme l’un des plus grands compositeurs de musiques de films, nous devons à Hans Zimmer les bandes originales de nombreux chefs-d’œuvre dont Le Roi Lion, Gladiator, Inception, Interstellar, James Bond : Mourir Peut Attendre, Top Gun ou encore Dune.The Next Level offrira quelque chose de complètement nouveau, une nouvelle vision, un nouveau voyage, qui vous fera plonger dans un spectacle magique propre à l’univers du compositeur.Ne manquez pas Hans Zimmer Live le 21 novembre 2025 à Paris La Défense Arena. Achat limité à 6 places par commande.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92