Hans Zimmer Live – The Next Level en 2025 et 2026 La défense Arena Nanterre

Il sera à Paris La Défense Arena le vendredi 21 Novembre

2025 mais aussi à l’Accor Arena Paris les 21 et 22 mars en 2026 ainsi

qu’à la LDLC Arena de Lyon le 24 mars 2026

Présenté comme l’un des plus grands compositeurs de musiques

de films, nous devons à Hans Zimmer les bandes originales de nombreux

chefs-d’œuvre dont Le Roi Lion, Gladiator, Inception, Interstellar, James

Bond : Mourir peut attendre, Top Gun ou encore Dune.

The Next Level offrira quelque chose de

complétement nouveau, une nouvelle vision, un nouveau voyage, qui plongera le

public dans un spectacle magique propre à l’univers du compositeur.

Après le succès de sa tournée française en 2023, dont trois Accor Arena complets, le célèbre compositeur et pianiste d’exception Hans Zimmer, revient en personne avec sa nouvelle tournée The Next Level.

Du samedi 21 mars 2026 au dimanche 22 mars 2026 :

dimanche

de 19h00 à 21h00

samedi

de 20h00 à 22h00

Le vendredi 21 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

dès 54€

Tout public.

La défense Arena 99, Jardin de l’Arche 92000 Nanterre

