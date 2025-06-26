Hans Zimmer vs John Williams PARC DES EXPOSITIONS Chalon-sur-Saône

Hans Zimmer vs John Williams PARC DES EXPOSITIONS Chalon-sur-Saône jeudi 5 mars 2026.

Hans Zimmer vs John Williams

PARC DES EXPOSITIONS 1 Rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 59 – 59 – 79 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-03-05 22:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Prépare-toi à vivre une soirée magique avec l’orchestre Le Grand Symphonique qui interprète les chefs-d’œuvre de Hans Zimmer et John Williams. Des mélodies intemporelles d’E.T., Star Wars ou Gladiator prennent vie sous la baguette et l’humour » So British » des maîtres Anthony Inglis et Robert Emery. Laisse-toi emporter par l’émotion des violons et la puissance des percussions dans une ambiance londonienne pleine d’élégance et de charme. Un concert à ne pas manquer pour tous les amoureux du cinéma et de la musique ! Achète tes billets maintenant pour The Music of Hans Zimmer and John Williams au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône ! .

PARC DES EXPOSITIONS 1 Rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Hans Zimmer vs John Williams

German : Hans Zimmer vs John Williams

Italiano :

Espanol :

L’événement Hans Zimmer vs John Williams Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-08-20 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I