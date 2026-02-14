Hänsel et Gretel / La Belle au Bois dormant, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille

Hänsel et Gretel / La Belle au Bois dormant Jeudi 30 avril, 19h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord

Après la magnifique proposition du spectacle Mais qu’est-ce que c’est que ce cirque ?!!, par la Classe de chant lors de la Nuit des conservatoires 2026, venez découvrir deux pièces en une soirée :

Hänsel et Gretel, sur une musique de Engelbert Humperdinck,

et La Belle au Bois dormant, sur une musique de Cécile Simon

Par la Classe de chant du Conservatoire, sous la direction pédagogique d’Emanuela Ducornez, Adélaïde Rouyer, Magali Bourlet-Mansion et Pierre Bourteel

Régie son et lumière : Thomas Seguin

INFORMATIONS

Jeudi 30 avril 2026 à 19h00

Auditorium du Conservatoire de Lille, Place du Concert

️ Entrée gratuite sur réservation

Ouverture de la billetterie prochainement

Durée : 1h40, entracte compris

Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

