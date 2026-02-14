Hänsel et Gretel / La Belle au Bois dormant, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille
Hänsel et Gretel / La Belle au Bois dormant, Auditorium du Conservatoire de Lille, Lille jeudi 30 avril 2026.
Hänsel et Gretel / La Belle au Bois dormant Jeudi 30 avril, 19h00 Auditorium du Conservatoire de Lille Nord
Entrée gratuite sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T19:00:00+02:00 – 2026-04-30T20:40:00+02:00
Fin : 2026-04-30T19:00:00+02:00 – 2026-04-30T20:40:00+02:00
Après la magnifique proposition du spectacle Mais qu’est-ce que c’est que ce cirque ?!!, par la Classe de chant lors de la Nuit des conservatoires 2026, venez découvrir deux pièces en une soirée :
Hänsel et Gretel, sur une musique de Engelbert Humperdinck,
et La Belle au Bois dormant, sur une musique de Cécile Simon
Par la Classe de chant du Conservatoire, sous la direction pédagogique d’Emanuela Ducornez, Adélaïde Rouyer, Magali Bourlet-Mansion et Pierre Bourteel
Régie son et lumière : Thomas Seguin
INFORMATIONS
Jeudi 30 avril 2026 à 19h00
Auditorium du Conservatoire de Lille, Place du Concert
️ Entrée gratuite sur réservation
Ouverture de la billetterie prochainement
Durée : 1h40, entracte compris
Auditorium du Conservatoire de Lille Place du concert 59000 Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
Par la classe de chant