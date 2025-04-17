Hantcha Espace Simone Signoret Cenon

10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-04-17T20:30:00 – 2025-04-17T22:00:00

Fin : 2025-04-17T20:30:00 – 2025-04-17T22:00:00

L’univers folk métissé de Hantcha est un voyage continu entre deux mondes, un espace de convergence où se rencontrent les timbres graves de son chant et les résonances chaudes de sa guitare. Cette artiste franco-malgache intègre subtilement la musicalité de ses racines à des éléments plus contemporains, façonnant une identité unique qui résonne avec force et douceur.

Elle invite le public à pénétrer dans un monde où l’authenticité est la clé de voûte. Chaque apparition de Hantcha sur scène ou en studio s’apparente, dès lors, à une fenêtre ouverte sur son âme. Elle réussit avec brio à faire composer la mélancolie et l’énergie, les épices malgaches et la délicatesse du velours, l’intimité et la convivialité.

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0547305043 https://www.ville-cenon.fr/culture-et-loisirs/2266-espace-simone-signoret.html Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l'offre culturelle de la ville. D'une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs. En voiture : Emprunter le pont de Pierre, continuer tout droit sur l'avenue Thiers jusqu'à la mairie de Cenon. Parking gratuit: site de l'Hôtel de Ville /// En tramway Prendre la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon Traverser la route pour rejoindre l'Espace Simone Signoret

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/jnqYEwh0kbo »}] Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l’offre culturelle de la ville. D’une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs. En voiture : Emprunter le pont de Pierre, continuer tout droit sur l’avenue Thiers jusqu’à la mairie de Cenon. Parking gratuit: site de l’Hôtel de Ville /// En tramway Prendre la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon Traverser la route pour rejoindre l’Espace Simone Signoret

En résidence de création du 14 au 17 avril, Hantcha nous invite à découvrir son univers folk et métissé