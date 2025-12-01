Hanter Noz Plouaret
Hanter Noz Plouaret samedi 20 décembre 2025.
Hanter Noz
Salle Ti Jean Foucat Plouaret Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
La Cie Hirundo Rustica propose un évènement Hanter Noz qui réunira pour la première fois deux artistes bretons le pianiste Jean-Marie Machado et la comédienne Camille Kerdellant.
Mêlant les disciplines musique, théâtre, danse ou arts visuels, ces itinérances improvisées Hanter Noz mettent face à face deux artistes, une femme et un homme, qui se découvrent, se rencontrent le temps d’une soirée. Ensemble, il créeront un moment d’improvisation…. Unique !
Dans le cadre du projet culturel de territoire les Inouïes, 20 journées à la rencontre de inattendu en Trégor rural , soutenu par l’Union Européenne, la Région Bretagne et Lannion-Trégor Communauté. .
Salle Ti Jean Foucat Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Hanter Noz Plouaret a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose