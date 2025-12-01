Hanter Noz Plouaret

Hanter Noz Plouaret samedi 20 décembre 2025.

Hanter Noz

Salle Ti Jean Foucat Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

La Cie Hirundo Rustica propose un évènement Hanter Noz qui réunira pour la première fois deux artistes bretons le pianiste Jean-Marie Machado et la comédienne Camille Kerdellant.

Mêlant les disciplines musique, théâtre, danse ou arts visuels, ces itinérances improvisées Hanter Noz mettent face à face deux artistes, une femme et un homme, qui se découvrent, se rencontrent le temps d’une soirée. Ensemble, il créeront un moment d’improvisation…. Unique !

Dans le cadre du projet culturel de territoire les Inouïes, 20 journées à la rencontre de inattendu en Trégor rural , soutenu par l’Union Européenne, la Région Bretagne et Lannion-Trégor Communauté. .

