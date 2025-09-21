Hanter Noz Trégrom

Hanter Noz s’invite à Trégrom à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Fêtons l’équinoxe d’automne avec un nouvel épisode de Hanter Noz , rendez-vous artistique itinérant et improvisé co-organisé par la Compagnie Hirundo Rustica et la pépinière Un Simple Jardin à Trégrom.

Mêlant les disciplines musique, théâtre, danse ou arts visuels, ces itinérances improvisées Hanter Noz explorent un lieu chaque fois différent et et mettent face à face deux artistes, une femme et un homme, qui se découvrent, se rencontrent et unissent leur(s) art(s) le temps d’une soirée.

A la pépinière de Trégrom, les deux artistes hors norme Enora Morice (cornemuse écossaise, violon et chant) et Stéphane Kerihuel (guitare électrique) créeront ensemble un moment d’improvisation… forcément unique!

Restauration (crêpes et galettes) disponible sur place partir de 12h

Cet évènement s’inscrit dans le projet culturel de territoire « Les Inouïes, 20 journées à la rencontre de l’inattendu en Trégor rural », soutenu par l’Union Européenne, la Région Bretagne et Lannion Trégor Communauté. .

Ker an Noc’h Trégrom 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 12 06 39

