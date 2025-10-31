Hantise Bar à jeux et boutique Les Tuiles Soustons

Hantise Bar à jeux et boutique Les Tuiles Soustons vendredi 31 octobre 2025.

Hantise

Bar à jeux et boutique Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 20:30:00

fin : 2025-11-01 22:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Pour les plus de 16 ans. 2 sessions par soir.

Expérience flippante dont vous êtes le héros ou pas!

Guidés par un Maître du jeu, vous incarnez des médiums dans un lieu hanté..

Âmes sensibles, s’abstenir !

Réservation conseillée

Bar à jeux et boutique Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37

English : Hantise

Over 16s. 2 sessions per evening.

A spooky experience in which you may or may not be the hero!

Guided by a Game Master, you take on the role of psychics in a haunted location…

Sensitive souls, please refrain!

Reservations recommended

German : Hantise

Für alle ab 16 Jahren. 2 Sitzungen pro Abend.

Eine gruselige Erfahrung, bei der du der Held bist oder auch nicht!

Unter der Leitung eines Spielleiters schlüpfen Sie in die Rolle eines Mediums an einem Ort, an dem es spukt.

Empfindliche Seelen, bitte nicht!

Reservierung empfohlen

Italiano :

Oltre i 16 anni. 2 sessioni per sera.

Un’esperienza spettrale in cui potreste essere o meno gli eroi!

Guidati da un Game Master, assumete il ruolo di sensitivi in una casa infestata…

Anime sensibili per favore!

Prenotazione consigliata

Espanol : Hantise

Mayores de 16 años. 2 sesiones por tarde.

Una experiencia espeluznante en la que puede que seas o no el héroe

Guiados por un Maestro de Juego, asumirán el papel de psíquicos en una casa encantada…

Almas sensibles, por favor

Se recomienda reservar

