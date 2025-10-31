Hantise Bar à jeux et boutique Les Tuiles Soustons
Hantise Bar à jeux et boutique Les Tuiles Soustons vendredi 31 octobre 2025.
Hantise
Bar à jeux et boutique Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes
Début : 2025-10-31 20:30:00
fin : 2025-11-01 22:00:00
2025-10-31
Pour les plus de 16 ans. 2 sessions par soir.
Expérience flippante dont vous êtes le héros ou pas!
Guidés par un Maître du jeu, vous incarnez des médiums dans un lieu hanté..
Âmes sensibles, s’abstenir !
Réservation conseillée
Bar à jeux et boutique Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37
English : Hantise
Over 16s. 2 sessions per evening.
A spooky experience in which you may or may not be the hero!
Guided by a Game Master, you take on the role of psychics in a haunted location…
Sensitive souls, please refrain!
Reservations recommended
German : Hantise
Für alle ab 16 Jahren. 2 Sitzungen pro Abend.
Eine gruselige Erfahrung, bei der du der Held bist oder auch nicht!
Unter der Leitung eines Spielleiters schlüpfen Sie in die Rolle eines Mediums an einem Ort, an dem es spukt.
Empfindliche Seelen, bitte nicht!
Reservierung empfohlen
Italiano :
Oltre i 16 anni. 2 sessioni per sera.
Un’esperienza spettrale in cui potreste essere o meno gli eroi!
Guidati da un Game Master, assumete il ruolo di sensitivi in una casa infestata…
Anime sensibili per favore!
Prenotazione consigliata
Espanol : Hantise
Mayores de 16 años. 2 sesiones por tarde.
Una experiencia espeluznante en la que puede que seas o no el héroe
Guiados por un Maestro de Juego, asumirán el papel de psíquicos en una casa encantada…
Almas sensibles, por favor
Se recomienda reservar
