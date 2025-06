HANUMANKIND – LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris

HANUMANKIND – LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris 10 juillet 2025

HANUMANKIND Début : 2025-07-10 à 20:00. Tarif : – euros.

LIVE NATION PRESENTE : HANUMANKINDAchat limité à 4 billets par commande.Originaire du Kerala en Inde, Hanumankind (de son vrai nom Sooraj Cherukat) est un artiste à la croisée des cultures. Influencé par le hip-hop du Sud des États-Unis — notamment Three 6 Mafia et DJ Screw — il fusionne les sonorités indiennes avec des productions hip-hop et R&B contemporaines. Après un passage chez Goldman Sachs, il se consacre pleinement à la musique. Son premier EP Kalari (2019) marque son entrée remarquée sur la scène indienne, suivi par l’album Surface Level. En 2024, son single Big Dawgs devient un phénomène mondial : 37 millions de streams sur Spotify, entrée au #57 du Billboard Hot 100 et plus de 111 millions de vues sur TikTok. Avec son énergie scénique saisissante, Hanumankind s’impose comme l’un des nouveaux visages du rap international.

LE TRABENDO (Parc de la Villette) Av J.Jaures /Metro Pte de Pantin 75019 Paris 75