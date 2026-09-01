Happenings – Pays de Falaise 2100 au Château Guillaume-Le-Conquérant Falaise

Informations pratiques

Falaise

Happenings – Pays de Falaise 2100 au Château Guillaume-Le-Conquérant

Château Guillaume-Le-Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À quoi ressemblera le Pays de Falaise en 2100 ? Cet automne, la compagnie Bonne Chance vous propose de faire un bond dans le futur avec un spectacle aussi étonnant que décalé, imaginé à partir des rencontres menées ces derniers mois avec les habitants.

À quoi ressemblera le Pays de Falaise en 2100 ? Cet automne, la compagnie Bonne Chance vous propose de faire un bond dans le futur avec un spectacle aussi étonnant que décalé, imaginé à partir des rencontres menées ces derniers mois avec les habitants.

Nos villes et nos villages auront-ils changé ? Comment nous déplacerons-nous ? À quoi ressembleront nos maisons, nos paysages, nos campagnes ? Quelles espèces animales et végétales croiserons-nous encore ? Et comment nous serons-nous adaptés à l’évolution du climat ?

La compagnie Bonne Chance a choisi l’humour, l’imaginaire et le décalage. Une marionnette géante en tissu, des costumes en plastique, des animaux aux masques de carton, une drag queen… Le futur imaginé par la compagnie promet quelques surprises.

Derrière cet univers volontairement déjanté, le spectacle pose une question qui nous concerne tous : quel territoire voulons-nous laisser aux générations qui viennent ?

Il met également en lumière des initiatives locales en faveur du développement durable et montre que le futur ne se résume pas à ce qui pourrait nous arriver : il dépend aussi de ce que nous choisissons de faire aujourd’hui.

Happenings au Château Guillaume-le-Conquérant pendant les Journées du Patrimoine. .

Château Guillaume-Le-Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 42 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Happenings – Pays de Falaise 2100 au Château Guillaume-Le-Conquérant

What will the Pays de Falaise look like in 2100? This autumn, the Bonne Chance theatre company invites you to take a leap into the future with a show that is as astonishing as it is offbeat, inspired by the discussions held with local residents over the past few months.

L’événement Happenings – Pays de Falaise 2100 au Château Guillaume-Le-Conquérant Falaise a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Falaise – Suisse Normande