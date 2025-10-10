Happi Hour, l’impro sans modération ! La Petite Scène Montélimar Montélimar

Happi Hour, l’impro sans modération ! La Petite Scène Montélimar Montélimar vendredi 10 octobre 2025.

La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-10 20:30:00

2025-10-10

Dans une ambiance très musicale, trois serveurs en nœud papillon vous serviront des sketchs inédits à partir des sujets que vous aurez commandés. Hilarité garantie.

English :

In a highly musical atmosphere, three waiters in butterfly bows will serve up original sketches based on the subjects you’ve ordered. Hilarity guaranteed.

German :

In einer sehr musikalischen Atmosphäre servieren Ihnen drei Kellner in Schmetterlingsnadeln unveröffentlichte Sketche aus den von Ihnen bestellten Themen. Heiterkeit ist garantiert.

Italiano :

In un’atmosfera altamente musicale, tre camerieri con archi a farfalla serviranno sketch originali basati sui soggetti ordinati. Ilarità garantita.

Espanol :

En un ambiente muy musical, tres camareros con moños de mariposa le servirán sketches originales basados en los temas que haya pedido. Hilaridad garantizada.

