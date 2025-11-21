HAPPI HOUR , spectacle d’improvisation Rue Canta Bise Roussas
Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 21:15:00
2025-11-21
Avec Laurent Blin-Sourdon, Nicoletta Estevan Kaci et William Meysonnier
Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
