HAPPI HOUR , spectacle d’improvisation Rue Canta Bise Roussas vendredi 21 novembre 2025.

Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 21:15:00

2025-11-21

Avec Laurent Blin-Sourdon, Nicoletta Estevan Kaci et William Meysonnier
Rue Canta Bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93  culturefestivitesroussas@gmail.com

English :

With Laurent Blin-Sourdon, Nicoletta Estevan Kaci and William Meysonnier

German :

Mit Laurent Blin-Sourdon, Nicoletta Estevan Kaci und William Meysonnier

Italiano :

Con Laurent Blin-Sourdon, Nicoletta Estevan Kaci e William Meysonnier

Espanol :

Con Laurent Blin-Sourdon, Nicoletta Estevan Kaci y William Meysonnier

