Gironde

Début : 2025-05-24 15:00:00

fin : 2025-05-24 23:00:00

2025-05-24

La Maison des Acacias fête sa première bougie, et pour l’occasion, Prisme Association Solidaire & Citoyenne vous invite à une journée de fête, de partage et de découvertes.

Samedi 24 mai de 15h à 23h

Que vous soyez adhérent·e, partenaire, curieux·se, petit·e ou grand·e, il y en aura pour tous les goûts… et surtout, de la bonne humeur à volonté !

– DJ set & concerts live

– Ateliers créatifs et jeux pour enfants

– Jeux de plein air avec la ludothèque

– Diffusion du match de rugby UBB, champions d’Europe ?

– Initiation à l’impression 3D

– Atelier d’auto-réparation de vélo

– Échange de plants et de graines

– Flocage de t-shirts & création de stickers

– Projection d’un film d’animation à 21h

Restauration et buvette sur place toute la journée boissons, douceurs & découvertes gustatives.

La Maison des Acacias 17 Rue des Acacias

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

