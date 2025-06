Happy Apocalypse 11. Avignon Avignon

Happy Apocalypse 11. Avignon Avignon lundi 21 juillet 2025 .

Happy Apocalypse Lundi 21 juillet, 22h30 11. Avignon Vaucluse

Début : 2025-07-21T22:30:00 – 2025-07-21T23:59:00

Fin : 2025-07-21T22:30:00 – 2025-07-21T23:59:00

Elle s’appelle Perle. Elle est le premier enfant hybride de l’histoire de l’humanité. L’animal avec lequel elle est croisée est le Varan de Komodo.

Happy Apocalypse est un conte musical électro-pop, une protopie, qui questionne la place de l’humain, une ode à la fragilité où le burlesque, la poésie, l’astrophysique et la métaphysique se croisent dans un tourbillon psychédélique.

6 comédiens et 3 musiciens en live font vivre des personnages fantasques et quelques ani-maux pour donner à l’humanité une chance de se réinventer.

f.o.u.i.c / Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgiève Conte Astrophysique