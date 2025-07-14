Happy Apocalypse LE CUBE Garges-lès-Gonesse

Happy Apocalypse LE CUBE Garges-lès-Gonesse jeudi 12 février 2026.

Happy Apocalypse Jeudi 12 février 2026, 20h00 LE CUBE Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-12T20:00:00 – 2026-02-12T22:00:00

Fin : 2026-02-12T20:00:00 – 2026-02-12T22:00:00

Elle s’appelle Perle. Elle est le premier enfant hybride de l’histoire de l’humanité. L’animal avec lequel elle est croisée est le Varan de Komodo.

Happy Apocalypse est un conte musical électro-pop, une protopie, qui questionne la place de l’humain, une ode à la fragilité où le burlesque, la poésie, l’astrophysique et la métaphysique se croisent dans un tourbillon psychédélique.

6 comédiens et 3 musiciens en live font vivre des personnages fantasques et quelques ani-maux pour donner à l’humanité une chance de se réinventer.

LE CUBE avenue du Général De Gaulle – 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse 95140 Val-d’Oise Île-de-France

f.o.u.i.c / Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgiève Conte Astrophysique