HAPPY BIRTHDAY LE CANOTIER Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

HAPPY BIRTHDAY LE CANOTIER

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Déjà 5 ans…

5 ans de soirées dansantes, 5 ans de fêtes, 5 ans de souvenirs !

Pour vous remercier de votre fidélité, le Canotier prépare une soirée fluo exceptionnelle avec des cadeaux à gagner !

Avec toujours une programmation des années 80’s, jusqu’à nos jours !

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Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net

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English :

L’événement HAPPY BIRTHDAY LE CANOTIER Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin