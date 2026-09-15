HAPPY BIRTHDAY LE CANOTIER Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins
vendredi 18 septembre 2026 · Le Canotier · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
HAPPY BIRTHDAY LE CANOTIER
Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Déjà 5 ans…
5 ans de soirées dansantes, 5 ans de fêtes, 5 ans de souvenirs !
Pour vous remercier de votre fidélité, le Canotier prépare une soirée fluo exceptionnelle avec des cadeaux à gagner !
Avec toujours une programmation des années 80’s, jusqu’à nos jours !
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Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net
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English :
L’événement HAPPY BIRTHDAY LE CANOTIER Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin
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