Happy Créativité Feuille Blanche Café Noir Paris

Nouvelle soirée “Happy Créativité” – Mini atelier créatif & ambiance cosy ✨

Pour bien démarrer le week-end, Feuille Blanche, Café Noir te propose une soirée toute douce et inspirante : Happy Créativité.

Le principe ?

Deux heures pour souffler, papoter, créer sans pression et explorer une petite activité artistique au choix :

collage intuitif

aquarelle légère

dessin libre

petites expérimentations créatives selon l’inspiration du moment ✂️ ✨

C’est un moment pensé pour se détendre, s’exprimer et repartir rechargé·e. Aucun niveau requis : ici, on crée juste pour le plaisir, dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante.

Vendredi – de 19h à 21h

Feuille Blanche, Café Noir– Paris 17

Tout le matériel est fourni

Une boisson est incluse dans l’expérience (vin, bière, solf artisanal)

Atelier ouvert à toutes et tous

Tarif Solo 35€ / Duo 55€

Places limitées – réservation recommandée.

Une belle manière de dire bonjour au week-end ✨

Le vendredi 23 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Public adultes.

Feuille Blanche Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris



