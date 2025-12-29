Happy Créativité Feuille Blanche Café Noir Paris
Happy Créativité Feuille Blanche Café Noir Paris vendredi 23 janvier 2026.
Nouvelle soirée “Happy Créativité” – Mini atelier créatif & ambiance cosy ✨
Pour bien démarrer le week-end, Feuille Blanche, Café Noir te propose une soirée toute douce et inspirante : Happy Créativité.
Le principe ?
Deux heures pour souffler, papoter, créer sans pression et explorer une petite activité artistique au choix :
- collage intuitif
- aquarelle légère
- dessin libre
- petites expérimentations créatives selon l’inspiration du moment ✂️ ✨
C’est un moment pensé pour se détendre, s’exprimer et repartir rechargé·e. Aucun niveau requis : ici, on crée juste pour le plaisir, dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante.
Vendredi – de 19h à 21h
Feuille Blanche, Café Noir– Paris 17
Tout le matériel est fourni
Une boisson est incluse dans l’expérience (vin, bière, solf artisanal)
Atelier ouvert à toutes et tous
Tarif Solo 35€ / Duo 55€
Places limitées – réservation recommandée.
Une belle manière de dire bonjour au week-end ✨
Public adultes.
Feuille Blanche Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris
