Happy Cristal Un Noël en Alsace Wingen-sur-Moder vendredi 28 novembre 2025.

40 rue du Hochberg Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-12-31 16:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-31 2026-01-02

Cette année, entrez dans la famille du musée Lalique en plein mois de décembre et découvrez notre magnifique sapin ainsi que nos mises en scène où le cristal brille de 1000 feux !

Chaque année, Happy Cristal est un rendez-vous pour découvrir des mises en scène originales où les objets prennent vie. Lorsque René Lalique créait ses œuvres, un bijou était fait pour être porté, un vase pour accueillir des fleurs… Grâce à un partenariat avec la société Lalique, le musée joue avec des créations contemporaines pour leur rendre leur fonction première ou au contraire, interroge le regard en les détournant.

En 2025, les visiteurs pourront choisir entre deux propositions esthétiques très différentes. D’un côté, un Noël scandinave, blanc, lumineux et très lié à la nature. De l’autre côté, un Noël très coloré, inspiré des traditions nord-américaines. Et ils pourront voter pour indiquer leur préférence !

Chaque jour une surprise ! Du 1er au 24 décembre, le premier visiteur du jour aura la possibilité d’ouvrir la case correspondante dans le calendrier de l’Avent géant et dévoilera une œuvre en cristal. Il repartira avec des surprises, notamment des entrées pour découvrir des sites touristiques partenaires.

Comme à la veillée tous les samedis en décembre à 16h, petits et grands se rassemblent autour des conteurs dans Happy Cristal pour se laisser porter par des histoires. (en partenariat avec la Bibliothèque de Wingen-sur-Moder) 0 .

40 rue du Hochberg Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 08 14 info@musee-lalique.com

English :

This year, join the Lalique museum family in the middle of December and discover our magnificent Christmas tree and our staging where crystal shines with 1000 lights!

German :

Treten Sie dieses Jahr mitten im Dezember in die Familie des Lalique-Museums ein und entdecken Sie unseren prächtigen Weihnachtsbaum sowie unsere Inszenierungen, in denen das Kristall mit 1000 Lichtern glänzt!

Italiano :

Quest’anno, unitevi alla famiglia del Museo Lalique a metà dicembre e scoprite il nostro magnifico albero di Natale e il nostro allestimento in cui il cristallo brilla di 1000 luci!

Espanol :

Este año, únase a la familia del Museo Lalique en pleno mes de diciembre y descubra nuestro magnífico árbol de Navidad y nuestra puesta en escena donde el cristal brilla con 1.000 luces

