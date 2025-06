Happy Days Vintage 60’s to 90’s Cours Mirabeau Aix-en-Provence 29 juin 2025 08:00

Bouches-du-Rhône

Happy Days Vintage 60’s to 90’s Cours Mirabeau Dimanche 29 juin 2025 de 8h à 18h. Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Retrouvons-nous pour votre Market Vintage 60’s to 90’s. De nombreux exposants proposeront des articles de ces années vintage. Venez chiner mais aussi vous divertir en famille, entre amis grâce aux diverses animations prévues. 100% plaisirs !

Votre « Happy Days Vintage 60’s to 90’s » se déroule sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence.

En famille ou entre amis, bienvenus pour une journée vintage de folie !



– Market Vintage, 45 exposants pour chiner des pépites

– DJ set 100% vintage 60’s / 70’s / 80’s

– Goldorak et Actarus sur le Cours Mirabeau, Selfies à gogo !

– Exposition voitures vintage, avis aux amateurs de photos

– 2 démonstrations de Breakdance

– Baby-foot « Bonzini » en libre accès

– Stand Colorimétrie By Maya, découvre la palette de couleur qui met en valeur ta beauté naturelle, tout un programme !

– Animation restauration vintage de meuble

– Baraque à churros et barbe à papa by Stella



Soyez nombreux pour cette journée de découverte et de partage.

Retrouver le programme complet en téléchargement en bas de page. .

Cours Mirabeau

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 33 55 69 artdevivre.paysdaix.asso@gmail.com

English :

Let’s get together for your Market Vintage 60’s to 90’s. Numerous exhibitors will be selling items from these vintage years. Come and browse, but also have fun with family and friends thanks to the various activities planned. 100% fun!

German :

Treffen Sie uns auf Ihrem Vintage-Markt der 60er bis 90er Jahre. Zahlreiche Aussteller bieten Artikel aus diesen Vintage-Jahren an. Kommen Sie zum Stöbern, aber vergnügen Sie sich auch mit Ihrer Familie und Ihren Freunden bei den verschiedenen Animationen. 100% Spaß!

Italiano :

Unitevi a noi per il vostro mercatino vintage dagli anni ’60 ai ’90. Numerosi espositori venderanno articoli di questi anni. Venite a caccia di occasioni, ma anche a divertirvi con la famiglia e gli amici grazie alle varie attività in programma. 100% divertimento!

Espanol :

Acompáñenos en su mercadillo vintage de los años 60 a 90. Numerosos expositores venderán artículos de estos años vintage. Venga a buscar gangas, pero también a divertirse con la familia y los amigos gracias a las diversas actividades previstas. ¡100% diversión!

L’événement Happy Days Vintage 60’s to 90’s Cours Mirabeau Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence