Happy end Altitude Hauteluce

Happy end Altitude

Centre station Hauteluce Savoie

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-11

2026-04-06

La fin de saison en musique aux Saisies !

Vibrez au rythme des concerts et animations musicales, et profitez des derniers instants de glisse et de fête avant la fermeture de la saison.

Centre station Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30 info@lessaisies.com

English :

The end of the season in music at Les Saisies!

Rock out to the rhythm of the concerts and musical entertainment, and enjoy the last moments of skiing and partying before the season closes.

