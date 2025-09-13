Happy ends Saint-Jean-de-la-Ruelle

Happy ends Saint-Jean-de-la-Ruelle samedi 21 mars 2026.

Happy ends

27 Rue Bernard Million Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

C’est un concert qui s’écrit comme un film. Mais ici, pas de caméra. Sous l’oeil du spectateur, c’est la musique qui dicte le scénario, les cadrages, la lumière, le décor.

Chansons, thèmes et dialogues de films se succèdent dans des versions décalées et originales.

Chloé Lacan et Thibaud Defever se font leur cinéma. Ils chantent, jouent, dialoguent, mettent en lumière, esquissent un pas de danse et nous entraînent dans un hommage au 7ème art, une comédie musicale qui ne se prend pas au sérieux où guitare, accordéon, voix et percussions revisitent des airs connus et moins connus.

Du Mépris de Godard au Cabaret de Bob Fosse en passant par Peau d’Ane ,

Orphéo Negro et Cria Cuervos , ces deux amoureux des salles obscures prennent plaisir à mélanger les styles, les langues, les souvenirs et déroulent à nos oreilles leur bande originale idéale.

Un hommage sensible au cinéma d’auteur et aux chansons qui lui sont indissolublement liées. 12 .

27 Rue Bernard Million Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 79 58 01 billetterie-unisson@ville-saintjeandelaruelle.fr

English :

This concert is written like a film. But here, no camera. Under the viewer?s eye, it is the music that dictates the scenario, the framing, the lighting and the décor.

German :

Es ist ein Konzert, das wie ein Film geschrieben wird. Aber hier gibt es keine Kamera. Die Musik bestimmt das Drehbuch, die Kameraeinstellungen, das Licht und die Kulisse.

Italiano :

Questo è un concerto scritto come un film. Ma qui non c’è la macchina da presa. Sotto lo sguardo dello spettatore, è la musica a dettare la sceneggiatura, l’inquadratura, l’illuminazione e l’arredamento.

Espanol :

Es un concierto escrito como una película. Pero aquí no hay cámara. Bajo la mirada del espectador, es la música la que dicta el guión, el encuadre, la iluminación y el decorado.

