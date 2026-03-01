Happy Funtasy XXL 2026

24 Rue du Docteur Réau Luçay-le-Mâle Indre

Début : Samedi 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-08 03:00:00

2026-03-07

Happy Funtasy revient dans une nouvelle édition XXL au Sportpaleis de Luçay-Le-Male !

De 18h à 3h du matin, une soirée sous le signe de la Hard Music propulsée par le Soudsystem Funktion One et les DJ de l’asso aux platines ! Une nouvelle déco exclusive mise en lumière par les magiciens de la light et FX. 15 .

24 Rue du Docteur Réau Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire

English :

Happy Funtasy returns to the Sportpaleis de Luçay-Le-Male in a new XXL edition!

L’événement Happy Funtasy XXL 2026 Luçay-le-Mâle a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Pays de Valençay