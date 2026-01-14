Happy games

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-03-28 20:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Happy games, le festival de tous les jeux, vous invite pour un moment de convivialité et de partage. Un espace immense accueille tous les types de jeux jeux vidéos, en bois, de société, du monde, de cartes, de rôles, figurines, etc. Venez tester les jeux en famille, entre amis ou même avec de parfaits inconnus !

Happy games, le festival de tous les jeux, vous invite pour un moment de convivialité et de partage. Un espace immense accueille tous les types de jeux jeux vidéos, en bois, de société, du monde, de cartes, de rôles, figurines, etc. Venez tester les jeux en famille, entre amis ou même avec de parfaits inconnus ! .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 31 88 77 contact@happygames.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Happy games, the festival of all games, invites you for a moment of conviviality and sharing. A huge space welcomes all types of games: video games, wooden games, board games, world games, card games, role-playing games, figurines, etc. Come and test the games with your family, friends or even complete strangers!

L’événement Happy games Mulhouse a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace