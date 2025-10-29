Happy Halloween à la piscine Piscine intercommunale du Sammiellois Saint-Mihiel
Happy Halloween à la piscine Piscine intercommunale du Sammiellois Saint-Mihiel mercredi 29 octobre 2025.
Happy Halloween à la piscine
Piscine intercommunale du Sammiellois Avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
2.2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29 19:00:00
Date(s) :
2025-10-29
Halloween à la piscine intercommunale du Sammiellois.
Animations musicales, jeux, danses, bonbons…
Au tarif habituel 2.20 € par enfant, 3.15 € par adulte.Tout public
2.2 .
Piscine intercommunale du Sammiellois Avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 05 65 piscine@cc-sammiellois.fr
English :
Halloween at the Sammiellois intercommunal pool.
Musical entertainment, games, dancing, candy…
At the usual rate: 2.20 ? per child, 3.15 ? per adult.
German :
Halloween im interkommunalen Schwimmbad von Sammiellois.
Musikalische Animationen, Spiele, Tänze, Süßigkeiten…
Zum üblichen Tarif: 2,20 ? pro Kind, 3,15 ? pro Erwachsener.
Italiano :
Halloween alla piscina intercomunale di Sammiellois.
Intrattenimento musicale, giochi, balli, dolci…
Alla solita tariffa: 2,20 € per bambino, 3,15 € per adulto.
Espanol :
Halloween en la piscina intermunicipal de Sammiellois.
Animación musical, juegos, baile, dulces…
A la tarifa habitual: 2,20 € por niño, 3,15 € por adulto.
L’événement Happy Halloween à la piscine Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-10-15 par OT COEUR DE LORRAINE