Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Happy Halloween à la piscine Piscine intercommunale du Sammiellois Saint-Mihiel

Happy Halloween à la piscine Piscine intercommunale du Sammiellois Saint-Mihiel mercredi 29 octobre 2025.

Happy Halloween à la piscine

Piscine intercommunale du Sammiellois Avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR
2.2
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29 19:00:00

Date(s) :
2025-10-29

Halloween à la piscine intercommunale du Sammiellois.

Animations musicales, jeux, danses, bonbons…

Au tarif habituel 2.20 € par enfant, 3.15 € par adulte.Tout public
2.2  .

Piscine intercommunale du Sammiellois Avenue du Général De Gaulle Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 05 65  piscine@cc-sammiellois.fr

English :

Halloween at the Sammiellois intercommunal pool.

Musical entertainment, games, dancing, candy…

At the usual rate: 2.20 ? per child, 3.15 ? per adult.

German :

Halloween im interkommunalen Schwimmbad von Sammiellois.

Musikalische Animationen, Spiele, Tänze, Süßigkeiten…

Zum üblichen Tarif: 2,20 ? pro Kind, 3,15 ? pro Erwachsener.

Italiano :

Halloween alla piscina intercomunale di Sammiellois.

Intrattenimento musicale, giochi, balli, dolci…

Alla solita tariffa: 2,20 € per bambino, 3,15 € per adulto.

Espanol :

Halloween en la piscina intermunicipal de Sammiellois.

Animación musical, juegos, baile, dulces…

A la tarifa habitual: 2,20 € por niño, 3,15 € por adulto.

L’événement Happy Halloween à la piscine Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-10-15 par OT COEUR DE LORRAINE