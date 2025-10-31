Happy Halloween ! Salle des Fêtes Arromanches-les-Bains

Comme chaque année, Arromanches Loisirs culture accueillera gratuitement les enfants pour Halloween avec plusieurs stands maquillage, sculptures sur ballons, barbes à papa, jeux en bois, jeu Haute Tension, borne selfie, animation Space Peinture et bar à bonbons. Venez déguisés !

Venez déguisés et on vous donnera même des bonbons.

Les enfants restent sous la responsabilité des parents évidemment. .

Salle des Fêtes Place du Six Juin Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 pointinfo.arromanches@orange.fr

English : Happy Halloween !

As every year, Arromanches Loisirs Culture will be welcoming children for Halloween free of charge, with a range of stalls including face painting, balloon sculptures, cotton candy, wooden games, a High Tension game, a selfie booth, Space Peinture entertainment and a candy bar. Come dressed up!

German : Happy Halloween !

Wie jedes Jahr empfängt Arromanches Loisirs Culture die Kinder an Halloween kostenlos mit mehreren Ständen: Schminken, Ballonskulpturen, Zuckerwatte, Holzspiele, Hochspannungsspiel, Selfie-Terminal, Space-Painting-Animation und Süßigkeitenbar. Kommen Sie verkleidet!

Italiano :

Come ogni anno, Arromanches Loisirs Culture regalerà ai bambini una festa di Halloween con una serie di bancarelle tra cui face painting, sculture di palloncini, zucchero filato, giochi in legno, un gioco ad alta tensione, una cabina per i selfie, attività di Space Peinture e un bar di dolciumi. Venite vestiti a festa!

Espanol :

Como todos los años, Arromanches Loisirs Culture ofrecerá a los niños un regalo de Halloween gratuito con una serie de puestos que incluyen pintura de caras, esculturas de globos, algodón de azúcar, juegos de madera, un juego de Alta Tensión, una cabina de selfie, actividades de Space Peinture y una barra de dulces. ¡Ven disfrazado!

