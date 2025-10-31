Lecture à deux voix Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire

Lecture à deux voix

Rue des Forges Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

-Lecture à deux voix en collaboration avec l’école de musique de Cœur de Loire

Dès 3 ans Gratuit Sur réservation

La médiathèque proposera des lectures à deux voix, en musique, sur le thème de Noël, plus précisément sur l’album la Moufle . .

Rue des Forges Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00

English : Lecture à deux voix

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lecture à deux voix Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)