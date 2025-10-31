Lecture à deux voix Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire
Lecture à deux voix
Rue des Forges Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
-Lecture à deux voix en collaboration avec l’école de musique de Cœur de Loire
Dès 3 ans Gratuit Sur réservation
La médiathèque proposera des lectures à deux voix, en musique, sur le thème de Noël, plus précisément sur l’album la Moufle . .
