Happy Halloween Salle des fêtes Donzy

Salle des fêtes Place Gambetta Donzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29 18:00:00

2025-10-29

Le centre social du Donziais vous propose une journée Halloween, ouverte à tous. Au programme histoires de sorcières avec des lectures de contes à la médiathèque, atelier maquillage, activités autour d’Halloween, jeux, goûter, spectacle et bal des zombies… à la salle des fêtes. Tout le détail sur l’affiche en téléchargement. .

Salle des fêtes Place Gambetta Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 33 99 cs-donziais@cs-donzy.fr

