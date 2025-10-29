Happy Halloween Salle des fêtes Donzy
Salle des fêtes Place Gambetta Donzy Nièvre
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-29 10:30:00
fin : 2025-10-29 18:00:00
2025-10-29
Le centre social du Donziais vous propose une journée Halloween, ouverte à tous. Au programme histoires de sorcières avec des lectures de contes à la médiathèque, atelier maquillage, activités autour d’Halloween, jeux, goûter, spectacle et bal des zombies… à la salle des fêtes. Tout le détail sur l’affiche en téléchargement. .
Salle des fêtes Place Gambetta Donzy 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 33 99 cs-donziais@cs-donzy.fr
