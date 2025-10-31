HAPPY HALLOWEEN Doulevant-le-Château

Médiathèque de Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château Haute-Marne

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Tout public

La médiathèque de Doulevant-le-Château vous invite à fêter Halloween.

Au programme une lecture monstrueuse pour se plonger dans l’ambiance d’Halloween, puis atelier de fabrication de sujets terrifiants. ( à partir de 6ans)

Des bonbons et un petit moment convivial viendront clôturer la séance.

Venez déguisés pour encore + de frissons ! .

