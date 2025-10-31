HAPPY HALLOWEEN Doulevant-le-Château
Médiathèque de Doulevant-le-Château Doulevant-le-Château Haute-Marne
Tout public
La médiathèque de Doulevant-le-Château vous invite à fêter Halloween.
Au programme une lecture monstrueuse pour se plonger dans l’ambiance d’Halloween, puis atelier de fabrication de sujets terrifiants. ( à partir de 6ans)
Des bonbons et un petit moment convivial viendront clôturer la séance.
Venez déguisés pour encore + de frissons ! .
