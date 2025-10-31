Happy Halloween Ervauville

Venez passer un moment effrayant vendredi 31 octobre dès 13h à la salle des fêtes d’Ervauville. Au programme Chasse aux bonbons, escape game, jeux et animations. Entrée libre. Organisé par l’association FER Loisirs.

Salle des fêtes Ervauville Ervauville 45320 Loiret Centre-Val de Loire ferloisirs@gmail.com

English :

Come and have a spooky time on Friday October 31st from 1pm at the Ervauville village hall. On the program: Candy hunt, escape game, games and entertainment. Free admission. Organized by the FER Loisirs association.

German :

Verbringen Sie am Freitag, den 31. Oktober ab 13 Uhr eine gruselige Zeit in der Festhalle von Ervauville. Auf dem Programm stehen: Süßigkeitenjagd, Escape Game, Spiele und Animationen. Der Eintritt ist frei. Organisiert von der Vereinigung FER Loisirs.

Italiano :

Venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 13.00, presso la sala del villaggio di Ervauville, si terrà un’esperienza spettrale. In programma: caccia alle caramelle, gioco di fuga, giochi e intrattenimento. Ingresso libero. Organizzato dall’associazione FER Loisirs.

Espanol :

Ven a pasar un rato espeluznante el viernes 31 de octubre a partir de las 13.00 h en el ayuntamiento de Ervauville. Programa: búsqueda de caramelos, juego de escape, juegos y animaciones. Entrada gratuita. Organizado por la asociación FER Loisirs.

