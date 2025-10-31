HAPPY HALLOWEEN Faugères

HAPPY HALLOWEEN Faugères vendredi 31 octobre 2025.

HAPPY HALLOWEEN

Rue de l’École Faugères Hérault

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Organisé par Les Amis de l’école Happy Halloween, rendez-vous devant l’école.

17h00 Buvette et goûter au profit de l’école + stand de maquillage et tatouages.

17h30 Tournée de bonbons dans le village.

Rue de l'École Faugères 34600 Hérault Occitanie

English :

Organized by Les Amis de l’école Happy Halloween, meet in front of the school.

5:00 pm: Refreshments and snacks to benefit the school + face-painting and tattoo booth.

5.30pm: Trick-or-treating in the village.

German :

Organisiert von Les Amis de l’école Happy Halloween, Treffpunkt vor der Schule.

17.00 Uhr: Getränke und Snacks zugunsten der Schule + Schmink- und Tattoo-Stand.

17.30 Uhr: Bonbon-Tour durch das Dorf.

Italiano :

Organizzato da Les Amis de l’école Buon Halloween, ritrovo davanti alla scuola.

ore 17.00: rinfresco e merenda a favore della scuola + pittura del viso e stand di tatuaggi.

17.30: Dolcetto o scherzetto nel villaggio.

Espanol :

Organizado por Les Amis de l’école Feliz Halloween, encuentro delante de la escuela.

17.00 h: Refrescos y tentempiés a beneficio de la escuela + pintacaras y puesto de tatuajes.

17.30 h: Truco o trato en el pueblo.

L’événement HAPPY HALLOWEEN Faugères a été mis à jour le 2025-10-18 par 34 OT AVANT-MONTS