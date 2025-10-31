HAPPY HALLOWEEN Faugères
HAPPY HALLOWEEN Faugères vendredi 31 octobre 2025.
HAPPY HALLOWEEN
Rue de l’École Faugères Hérault
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Organisé par Les Amis de l’école Happy Halloween, rendez-vous devant l’école.
17h00 Buvette et goûter au profit de l’école + stand de maquillage et tatouages.
17h30 Tournée de bonbons dans le village.
Rue de l’École Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 06 09
English :
Organized by Les Amis de l’école Happy Halloween, meet in front of the school.
5:00 pm: Refreshments and snacks to benefit the school + face-painting and tattoo booth.
5.30pm: Trick-or-treating in the village.
German :
Organisiert von Les Amis de l’école Happy Halloween, Treffpunkt vor der Schule.
17.00 Uhr: Getränke und Snacks zugunsten der Schule + Schmink- und Tattoo-Stand.
17.30 Uhr: Bonbon-Tour durch das Dorf.
Italiano :
Organizzato da Les Amis de l’école Buon Halloween, ritrovo davanti alla scuola.
ore 17.00: rinfresco e merenda a favore della scuola + pittura del viso e stand di tatuaggi.
17.30: Dolcetto o scherzetto nel villaggio.
Espanol :
Organizado por Les Amis de l’école Feliz Halloween, encuentro delante de la escuela.
17.00 h: Refrescos y tentempiés a beneficio de la escuela + pintacaras y puesto de tatuajes.
17.30 h: Truco o trato en el pueblo.
