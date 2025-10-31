Happy Halloween La Vieux-Rue
Happy Halloween La Vieux-Rue vendredi 31 octobre 2025.
Happy Halloween
Place de l’église La Vieux-Rue Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Venez fêter Halloween à La Vieux-Rue ce vendredi 31 octobre.
Départ de la mairie à 18h. .
Place de l’église La Vieux-Rue 76160 Seine-Maritime Normandie mairie.lavieuxrue@wanadoo.fr
English : Happy Halloween
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Happy Halloween La Vieux-Rue a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin