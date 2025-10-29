Happy Halloween Salle des Hortensias Le Drennec

mercredi 29 octobre 2025.

Happy Halloween

Salle des Hortensias 1 Rue de la Mairie Le Drennec Finistère

Début : 2025-10-29 13:45:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

2025-10-29

Viens fêter Halloween avec Bouge ton bourg !

Une après-midi pleine de jeux, de rires et de frissons t’attend !

Au programme

✨ Animations effrayantes (mais pas trop !)

✨ Ateliers créatifs

✨ Jeux et surprises

N’oublie pas ton plus beau déguisement, il se pourrait qu’il y ait des bonbons… ️

Sur réservation par mail. .

Salle des Hortensias 1 Rue de la Mairie Le Drennec 29860 Finistère Bretagne

