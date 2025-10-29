Happy Halloween Salle des Hortensias Le Drennec
Happy Halloween Salle des Hortensias Le Drennec mercredi 29 octobre 2025.
Happy Halloween
Salle des Hortensias 1 Rue de la Mairie Le Drennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 13:45:00
fin : 2025-10-29 17:00:00
Date(s) :
2025-10-29
Viens fêter Halloween avec Bouge ton bourg !
Une après-midi pleine de jeux, de rires et de frissons t’attend !
Au programme
✨ Animations effrayantes (mais pas trop !)
✨ Ateliers créatifs
✨ Jeux et surprises
N’oublie pas ton plus beau déguisement, il se pourrait qu’il y ait des bonbons… ️
Sur réservation par mail. .
Salle des Hortensias 1 Rue de la Mairie Le Drennec 29860 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Happy Halloween Le Drennec a été mis à jour le 2025-10-18 par OT PAYS DES ABERS