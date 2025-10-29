Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Happy Halloween Salle des Hortensias Le Drennec

Salle des Hortensias 1 Rue de la Mairie Le Drennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 13:45:00
fin : 2025-10-29 17:00:00

Viens fêter Halloween avec Bouge ton bourg !
Une après-midi pleine de jeux, de rires et de frissons t’attend !
Au programme
✨ Animations effrayantes (mais pas trop !)
✨ Ateliers créatifs
✨ Jeux et surprises
N’oublie pas ton plus beau déguisement, il se pourrait qu’il y ait des bonbons… ️
Sur réservation par mail.   .

