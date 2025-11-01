Happy Halloween MJC et à la Capitelle Monistrol-sur-Loire

Happy Halloween MJC et à la Capitelle Monistrol-sur-Loire samedi 1 novembre 2025.

Happy Halloween

MJC et à la Capitelle 25 rue du Stade Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-11-01 13:00:00

2025-11-01

L’association Papillon Bleu AURA élevons-nous propose son 2ème événement autour d’Halloween, en partenariat avec la MJC et le cinéma la Capitelle.

Au programme ateliers, projection de film, goûter et buvette

Pour les familles, venez nombreux !

MJC et à la Capitelle 25 rue du Stade Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 98 36 20

English :

The Papillon Bleu AURA élevons-nous association is organizing its 2nd Halloween event, in partnership with the MJC and La Capitelle cinema.

The program includes workshops, film screenings, snacks and refreshments

Come one, come all!

German :

Der Verein Papillon Bleu AURA élevons-nous bietet in Zusammenarbeit mit dem MJC und dem Kino La Capitelle seine zweite Veranstaltung rund um Halloween an.

Auf dem Programm stehen Workshops, Filmvorführungen, Snacks und Getränke

Für Familien: Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

L’associazione Papillon Bleu AURA élevons-nous organizza il suo 2° evento di Halloween, in collaborazione con il MJC e il cinema La Capitelle.

Il programma prevede laboratori, proiezioni di film, snack e rinfreschi

Venite tutti!

Espanol :

La asociación Papillon Bleu AURA élevons-nous organiza su 2ª edición de Halloween, en colaboración con el MJC y el cine La Capitelle.

El programa incluye talleres, proyecciones de películas, aperitivos y refrescos

Vengan todos

