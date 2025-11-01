Happy Halloween Montigny

Happy Halloween Montigny samedi 1 novembre 2025.

Happy Halloween

Montigny Loiret

Début : 2025-11-01 16:00:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Prépare ton déguisement le plus terrifiant pour une après-midi monstrueusement amusante !

Montigny 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 42 42 81 12

English :

Put on your most terrifying costume for a monstrously fun afternoon!

German :

Bereite deine furchterregendste Verkleidung für einen monstermäßigen Nachmittag voller Spaß vor!

Italiano :

Preparate il vostro travestimento più terrificante per un pomeriggio mostruosamente divertente!

Espanol :

¡Prepara tu disfraz más terrorífico para una tarde monstruosamente divertida!

