Happy Halloween Pertuis
Happy Halloween Pertuis vendredi 31 octobre 2025.
Happy Halloween
Vendredi 31 octobre 2025 de 15h à 20h. Place de la Diane Pertuis Vaucluse
Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31 20:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Des choses étranges se préparent…
Animations proposées par les commerçants Place de la Diane le vendredi 31 octobre de 15h à 20h .
Concours photo adultes et enfants .
Au programme: animations et jeux, maquillage, faux tatouages, gauffres et boissons chaudes, bonbons à gogo pour les enfants. .
Place de la Diane Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 55 93 84
English :
Strange things are afoot…
Entertainment by the Place de la Diane shopkeepers on Friday October 31st from 3pm to 8pm.
German :
Seltsame Dinge werden vorbereitet …
Von den Geschäftsleuten angebotene Animationen Place de la Diane am Freitag, den 31. Oktober von 15 bis 20 Uhr .
Italiano :
Strane cose si muovono…
Attività organizzate dai commercianti in Place de la Diane venerdì 31 ottobre dalle 15.00 alle 20.00.
Espanol :
Se avecinan cosas raras…
Actividades organizadas por los comerciantes en la Place de la Diane el viernes 31 de octubre de 15:00 a 20:00 horas.
L’événement Happy Halloween Pertuis a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de Pertuis