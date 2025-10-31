Happy Halloween Pertuis

Happy Halloween Pertuis vendredi 31 octobre 2025.

Happy Halloween

Vendredi 31 octobre 2025 de 15h à 20h. Place de la Diane Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31 20:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Des choses étranges se préparent…

Animations proposées par les commerçants Place de la Diane le vendredi 31 octobre de 15h à 20h .

Concours photo adultes et enfants .

Au programme: animations et jeux, maquillage, faux tatouages, gauffres et boissons chaudes, bonbons à gogo pour les enfants. .

Place de la Diane Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 55 93 84

English :

Strange things are afoot…

Entertainment by the Place de la Diane shopkeepers on Friday October 31st from 3pm to 8pm.

German :

Seltsame Dinge werden vorbereitet …

Von den Geschäftsleuten angebotene Animationen Place de la Diane am Freitag, den 31. Oktober von 15 bis 20 Uhr .

Italiano :

Strane cose si muovono…

Attività organizzate dai commercianti in Place de la Diane venerdì 31 ottobre dalle 15.00 alle 20.00.

Espanol :

Se avecinan cosas raras…

Actividades organizadas por los comerciantes en la Place de la Diane el viernes 31 de octubre de 15:00 a 20:00 horas.

L’événement Happy Halloween Pertuis a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de Pertuis